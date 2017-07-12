ترامب: الولايات المتحدة وروسيا يمكنهما العمل معا

ترامب يؤكد انه على "تفاهم كبير" مع بوتين

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LBCI News Lebanon

اكد الرئيس الاميركي دونالد ترامب في مقابلة تلفزيونية الاربعاء انه على "تفاهم كبير" مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين الذي التقاه الاسبوع الفائت خلال قمة مجموعة العشرين.

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واعتبر ترامب ان وقف اطلاق النار الساري في جنوب سوريا مثالا على الايجابيات التي اثمر عنها لقاؤه مع بوتين والذي استمر ساعتين وربع الساعة في هامبورغ الالمانية الاسبوع الماضي.واضاف "من المهم ان يكون هناك حوار لان غياب الحوار يعني الكثير من المشاكل لبلدنا ولبلدهم".واعتبر ترامب ان بوتين كان يفضل ان تكون هيلاري كلينتون هي من فاز بالانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني وليس هو لانها ما كانت ستسعى لزيادة النفقات العسكرية ولا لتعزيز الصادرات النفطية كما يفعل هو.