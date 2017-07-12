واشنطن تدعو بكين للافراج عن ليو شياوبو

أعربت واشنطن الأربعاء عن قلقها على مصير المعارض الصيني ليو شياوبو، الحائز جائزة نوبل للسلام والذي نقلته السلطات الصينية اخيرا من السجن الى مستشفى لتلقي العلاج من سرطان في الكبد في مرحلته الاخيرة، مطالبة بكين بالافراج عنه لكي يتلقى علاجا افضل.

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وقالت المتحدثة باسم البيت الابيض ساره هوكابي-ساندرز "ما زلنا قلقين من عدم تمكن ليو واسرته من التواصل مع العالم الخارجي ومن عدم تمتعه بالحرية لاختيار العلاج الطبي الذي يريد".

وكانت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية هيذر نويرت طالبت الثلاثاء بكين بالسماح بأن يتعالج ليو في الولايات المتحدة. وقالت "نحن نواصل دعوة الصين الى اطلاق سراحه كي يتسنى له تلقي الرعاية الصحية حيث يريد. اذا كان ذلك في الولايات المتحدة فنحن حتما نؤيد ذلك".

وردا على سؤال عن وضع المعارض الصيني "نحن نواصل دعوة الصين الى اطلاق سراحه كي يتسنى له تلقي الرعاية الصحية حيث يريد. اذا كان ذلك في الولايات المتحدة فنحن حتما نؤيد ذلك".

واضافت "نود ان يتمكن ليو من ان يختار بحرية المكان الذي يريد الذهاب اليه لتلقي العلاج".

ويتلقى ليو الذي حصل على اطلاق مشروط، العلاج في مستشفى جامعي في شينيانغ في شمال شرق الصين بعد تشخيص إصابته في أيار بسرطان الكبد في المرحلة النهائية.