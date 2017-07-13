نيويورك تعلن الحرب على الجرذان

أعلنت مدينة نيويورك اليوم الأربعاء خطة بقيمة 32 مليون دولار لخفض عدد الجرذان بنسبة 70 بالمئة في أحياء بروكلين وبرونكس ومانهاتن الأكثر معاناة من هذه الظاهرة بنهاية 2018.

وتعتبر الجرذان تهديدا للصحة العامة كناقل للأمراض ووباء يقوض نوعية الحياة.

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وقال مكتب رئيس البلدية إن دائرة الصحة في مدينة نيويورك تلقت منذ بداية عام 2017 أكثر من عشرة آلاف شكوى عن رؤية جرذان كما أن ما يفوق 15 في المئة من أكثر من 24 ألف عقار تم فحصها في مانهاتن وبروكلين وبرونكس أظهرت "علامات واضحة على وجود جرذان".

وكانت بلدية نيويورك خفضت الإنفاق على برامج مكافحة القوارض بواقع 1.5 مليون دولار عام 2010 لمحاولة خفض عجز الموازنة العامة.

لكن بعد أربع سنوات ومع انتشار ما يقدر بنحو مليوني جرذ يتقاسمون الحياة مع سكان المدينة البالغ عددهم ثمانية ملايين نسمة، اضطرت وزارة الصحة إلى إطلاق برنامج بقيمة 3.5 مليون دولار للقضاء على مستعمرات الجرذان.