ترامب يؤكد ان بوتين كان يفضل فوز كلينتون بالرئاسة

اكد الرئيس الاميركي دونالد ترامب في مقابلة تلفزيونية الاربعاء انه على "تفاهم كبير" مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، مضيفا ان هذا الاخير كان يفضل في الواقع فوز هيلاري كلينتون في الانتخابات الرئاسية الاميركية.

وقال ترامب في مقابلة مع بات روبرتسون (87 عاما) الذي يعتبر احد رموز اليمين المسيحي الاميركي، ضمن برنامجه الاسبوعي على قناة "سي بي ان" التي اسسها وبثت مقتطفات منها الاربعاء اكد الملياردير الاميركي ان الرئيس الروسي كان يفضل فوز كلينتون الديموقراطية في 2016.

وأضاف أن نظيره الروسي كان يفضل فوز كلينتون في تشرين الثاني هو لانها لم تسع لزيادة النفقات العسكرية، وقال "منذ البدء قلت انني اريد جيشا قويا وهذا امر لا يريده" بوتين.

وتابع "اريد تعزيزا هائلا للطاقة، فنحن نضاعف الفحم والغاز الطبيعي والاستخراج بالتصديع، وكلها امور لا يحبذها - لكن لا أحد يذكر كل ذلك".

واورد الرئيس الاميركي وقف اطلاق النار الساري في جنوب سوريا مثالا على الايجابيات التي اثمر عنها لقاؤه مع بوتين والذي استمر ساعتين وربع الساعة في هامبورغ الالمانية الاسبوع الماضي.