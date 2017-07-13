جولة تيلرسون...لا خلاصة

وزير الخارجية الاميركية ينهي جولته المكوكية خليجياً

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LBCI News Lebanon

مهمة وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون في الخليج والتي دامت اربعة ايام اختتمت في قطر من دون ان ينجح على ما يبدو في تحقيق اختراق فعلي في جدار أكبر أزمة دبلوماسية يشهدها الخليج منذ سنوات.