مجلس الشورى الايراني يبدأ مناقشة قانون ضد واشنطن

بدأ مجلس الشورى الايراني الثلاثاء مناقشة قانون يهدف الى تعزيز البرنامج البالستي للبلاد وفيلق القدس في الحرس الثوري الايراني بهدف التصدي للاعمال "الارهابية" لواشنطن، وفق وسائل الاعلام.

ونقلت وكالة الانباء الطالبية (ايسنا) ان غالبية كبيرة من النواب صوتت تأييدا للمناقشة "الاولية" لهذا القانون.

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وقال رئيس البرلمان علي لاريجاني ان "الرسالة واضحة وعلى الاميركيين ان يفهموها بوضوح. ما تقومون به (الاميركيون) هو ضد الشعب الايراني والبرلمان سيقاومه بكل قوته".

واضافت الوكالة ان نص القانون يلحظ خصوصا رصد اكثر من 260 مليون دولار اضافية للبرنامج البالستي لايران واكثر من 260 مليون دولار لفيلق القدس في الحرس الثوري "بهدف مكافحة الارهاب".

وفيلق القدس مكلف العمليات الخارجية وخصوصا في سوريا والعراق.