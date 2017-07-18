عقوبات أميركية جديدة على ايران

عقوبات على 18 شخصا وكيانا مرتبطين ببرنامج الصواريخ البالستية

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LBCI News Lebanon

اعلنت الولايات المتحدةفرض عقوبات جديدة على ايران على خلفية برنامجها للصواريخ البالستية وانشطتها العسكرية في الشرق الاوسط، وذلك بعد بضع ساعات من قرار ابقائها الاتفاق النووي الدولي مع طهران.



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وكان مسؤولون في البيت الابيض أعلنوا مساء الاثنين ان واشنطن تعد عقوبات إضافية على طهران مع الحفاظ على الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني الذي وقع في 14 تموز 2015. وفرضت الخارجية الاميركية عقوبات على 18 شخصا وكيانا مرتبطين ببرنامج الصواريخ البالستية والحرس الثوري الايراني.وكان مسؤولون في البيت الابيض أعلنوا مساء الاثنين ان واشنطن تعد عقوبات إضافية على طهران مع الحفاظ على الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني الذي وقع في 14 تموز 2015.

ايران تعد بأخذ اجراءات انتقامية