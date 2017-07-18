عقوبات أميركية جديدة على ايران

اعلنت الولايات المتحدةفرض عقوبات جديدة على ايران على خلفية برنامجها للصواريخ البالستية وانشطتها العسكرية في الشرق الاوسط، وذلك بعد بضع ساعات من قرار ابقائها الاتفاق النووي الدولي مع طهران.
وفرضت الخارجية الاميركية عقوبات على 18 شخصا وكيانا مرتبطين ببرنامج الصواريخ البالستية والحرس الثوري الايراني.
وكان مسؤولون في البيت الابيض أعلنوا مساء الاثنين ان واشنطن تعد عقوبات إضافية على طهران مع الحفاظ على الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني الذي وقع في 14 تموز 2015.
ايران تعد بأخذ اجراءات انتقامية
وردا على العقوبات الاميركية الجديدة ضد برنامجها للصواريخ البالستية ،وعدت ايران بأخذ اجراءات انتقامية، بحسب ما اوردت وكالة ايرنا للانباء.
وجاء في بيان اوردته الوكالة الحكومية: "ان وزارة الخارجية الايرانية، مع تنديدها بالبادرة التي لا قيمة لها للولايات المتحدة بفرض عقوبات لاشرعية ضد أشخاص جدد (على صلة ببرنامج الصواريخ البالستية الإيراني)، سترد بفرض عقوبات على أفراد جدد وكيانات أميركية جديدة عملت ضد الشعب الايراني وباقي الشعوب المسلمة في المنطقة".