أخبار دولية
18 تموز 2017 - 16:15
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إعادة فتح مبنى تاريخي روسي في القدس

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إعادة فتح مبنى تاريخي روسي في القدس
أعيد في القدس الغربية فتح قصر القديس سيرغي المبني في نهاية القرن التاسع عشر ويرمز إلى الوجود الروسي في الأراضي المقدسة بعد سنوات من أعمال الترميم.
   
ويمتد المجمع الذي يعرف كذلك باسم "بعثة القديس سيرغي" على مساحة 36 ألف متر مربع وبني في سنة 1890 بدعم من قيصر روسيا لاستقبال الحجاج إلى القدس واكتسب شهرته من هندسته المعمارية وجمال حديقته.
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واستعاد الروس "قصر القديس سيرغي" في 2008 بعد معركة قضائية طويلة حتى أن الرئيس فلاديمير بوتين تدخل لدى سلطات إسرائيل.

ثم خضع القصر على امتداد ست سنوات لعملية ترميم وتحديث بأموال روسية.
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