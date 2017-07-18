محادثة بين ترامب وبوتين لم يعلن عنها

عقد الرئيس الاميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة مجموعة العشرين في المانيا في السابع من تموز جلسة مباحثات اضافية، في لقاء أبقي طي الكتمان الى ان كشف النقاب عنه مسؤول في البيت الابيض الثلاثاء.
وكان ترامب وبوتين تحادثا لبرهة في مستهل القمة التي استضافتها مدينة هامبورغ قبل ان يعقدا في 7 تموز قمة استمرت اكثر من ساعتين وشارك فيها وزيرا خارجية البلدين.
ولكن الرئيسين التقيا مجددا في الليلة الاخيرة لقمة هامبورغ خلال عشاء اقيم على شرف رؤساء الوفود المشاركة في القمة وزوجاتهم، بحسب ما اوضح المسؤول في الرئاسة الاميركية لوكالة فرانس برس.
واتى الكشف عن هذا اللقاء ليثير الكثير من علامات الاستفهام حول اسباب إبقائه طي الكتمان طيلة هذا الوقت وكذلك ايضا حول الاشخاص الذين شاركوا فيه وحول المدة التي استغرقها.