إصابة مصلين فلسطينيين في اشتباكات بالقدس

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ذكرت مصادر طبية فلسطينية إن عددا من الفلسطينيين أصيبوا عندما اشتبكوا مع الشرطة الإسرائيلية قرب مجمع المسجد الأقصى بعد صلاة العشاء الثلاثاء.واشار مسؤول في مستشفى الى أن رجلا واحدا على الأقل يعاني من إصابة خطيرة في الرأس جراء إصابته برصاصة مطاطية من مسافة قريبة.وذكر شهود إن أحد كبار رجال الدين المسلمين أصيب أيضا.وتزايدت حدة التوتر حول المجمع منذ أن قتل ثلاثة مسلحين من عرب إسرائيل اثنين من الشرطة الإسرائيلية بالرصاص أمامه في أحد أخطر الهجمات في المنطقة منذ سنوات.