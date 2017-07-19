الشرطة المصرية تقتل ثلاثة ارهابيين

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أعلنت وزارة الداخلية المصرية مقتل اثنين من "أبرز الكوادر بحركة حسم الإرهابية" في شرق القاهرة وجهادي في سيناء، في اشتباكات مع قوى الأمن والشرطة.واشارت الوزارة في بيان الى ان قوات الأمن اشتبكت مع مجموعة في مدينة العريش بعدما فتحت النار باتجاه عناصرها ونتج عن ذلك "مصرع قيادي تلك المجموعة الهارب أحمد حسن أحمد النشو واسمه الحركي غندر المصرى (32 عاما) وتمكن آخر من الهرب وتجري حالياً ملاحقته".واكدت الوزارة ان القتيل من أبرز قيادات الجماعات التكفيرية بمحافظة شمال سيناء ومتورط فى تنفيذ عمليات إرهابية، ويتولى مسؤولية استقطاب العناصر الجديدة وضمها لصفوف ما يسمى بتنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابي.