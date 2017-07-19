روحاني: عقوبات واشنطن الجديدة تنتهك الاتفاق النووي

نقل التلفزيون الإيراني عن الرئيس حسن روحاني قوله اليوم ان العقوبات الاقتصادية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على طهران تنتهك الاتفاق النووي وتعهد "بالصمود" في مواجهة هذه العقوبات.

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وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرضت العقوبات الجديدة أمس الثلاثاء بسبب برنامج طهران للصواريخ الباليستية وقالت إن "أنشطة طهران الضارة عبر الشرق الأوسط تقوض أي إسهامات إيجابية" للاتفاق النووي الذي جرى التوصل إليه مع القوى العالمية عام 2015.

ونقل التلفزيون الإيراني عن روحاني قوله "بعض تصرفات الأميركيين تتنافى مع روح بل وفحوى (الاتفاق النووي). سنقاوم هذه المخططات والإجراءات".

وذكرت وسائل الإعلام أن البرلمان الإيراني وافق أمس الثلاثاء على بحث إجراءات بينها زيادة التمويل للبرنامج الصاروخي كرد على العقوبات الأمريكية الجديدة.