مسؤول سعودي: "انقلاب القصر" في السعودية محض خيال

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نفى مسؤول سعودي كبير حدوث أي خطأ في الطريقة التي أعفي بها الأمير محمد بن نايف من ولاية العهد لصالح الأمير محمد بن سلمان الابن الأثير للملك سلمان بن عبد العزيز.وكانت رويترز نقلت في وقت سابق اليوم عن مصادر قولها إن بن نايف أجبر على التنحي في "انقلاب قصر" قاده العاهل السعودي بسبب تأثير إدمان العقاقير المسكنة على قرارات بن نايف.وقال المسؤول السعودي الكبير لرويترز إن الرواية بأكملها "لا أساس لها وغير صحيحة فضلا عن كونها هراء"، وأضاف "القصة الواردة هنا محض خيال ترقى إلى قصص أفلام هوليوود".ولم يشر البيان إلى مزاعم استخدام بن نايف لعقاقير مثل المورفين للتغلب على الآلام التي عانى منها بعدما فجر مهاجم نفسه أمامه في قصره عام 2009.واشار المسؤول السعودي الى إن محمد بن نايف أُعفي من منصبه لاعتبارات المصلحة الوطنية ولم يتعرض لأي "ضغط أو عدم احترام"، وأضاف المسؤول أن أسباب الإعفاء "سرية".وعلى الرغم من إشارة المصادر إلى أن الملك سلمان قد يتنحى لصالح ابنه الأمير محمد أكد المسؤول إن العاهل السعودي "بصحة ممتازة".