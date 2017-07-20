تركيا تدعو السعودية لإسقاط المطالب الموجهة لقطر

وقفت تركيا إلى جانب قطر في الأزمة التي بدأت الشهر الماضي

Lebanon, news ,lbci ,أخبار تركيا, قطر,السعودية,وقفت تركيا إلى جانب قطر في الأزمة التي بدأت الشهر الماضي

LBCI News Lebanon

دعا نعمان قورتولموش نائب رئيس الوزراء التركي الأربعاء السعودية إلى إسقاط المطالب الثلاثة عشر التي قدمتها هي وثلاث دول عربية أخرى لقطر قائلا إنها تمثل انتهاكا لسيادتها.

وفي مقابلة مع قناة الجزيرة التلفزيونية القطرية قبيل زيارة يقوم بها الرئيس رجب طيب إردوغان لمنطقة الخليج الأسبوع القادم، وجه قورتولموش تحذيرا مبطنا أيضا إلى الإمارات العربية المتحدة قائلا إن الصراعات تولد صراعات وإن النتيجة لا يمكن التنبؤ بها.

الإعلان

ووقفت تركيا إلى جانب قطر في الأزمة التي بدأت الشهر الماضي عندما فرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر عقوبات على الدوحة متهمة إياها بدعم الإرهاب وطالبتها بقبول 13 طلبا تضمل إغلاق قناة الجزيرة وقاعدة عسكرية تركية في قطر.