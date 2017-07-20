أخبار دولية
20 تموز 2017 - 00:27
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السناتور الاميركي جون ماكين مصاب بسرطان في الدماغ

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السناتور الاميركي جون ماكين مصاب بسرطان في الدماغ
أعلن مكتب السناتور الاميركي جون ماكين الاربعاء ان أسير الحرب السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية في 2008 مصاب بسرطان في الدماغ.
 
وقال مستشفى "مايو كلينيك" في بيان نشره مكتب ماكين ان السناتور الجمهوري (80 عاما) خضع الاسبوع الماضي لعملية جراحية لازالة خثرة دموية فوق عينه اليسرى وقد اظهرت الفحوصات ان "الخثرة الدموية مرتبطة بورم دماغي أولي يعرف باسم الورم الأرومي الدبقي". 
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واضاف البيان ان "السناتور وعائلته يراجعان مزيدا من الخيارات العلاجية"، مشيرا الى ان الخيار العلاجي الانجع قد يكون مزيجا من العلاج الكيميائي والعلاج بالاشعة.
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