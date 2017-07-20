مقتل 28 جنديا سوريا في كمين نصب لهم بالقرب من دمشق

الغوطة هي من المناطق التي تشملها خطة "خفض التصعيد" التي أبرمتها روسيا وايران

Lebanon, news ,lbci ,أخبار الغوطة, ايران ,روسيا ,الغوطة هي من المناطق التي تشملها خطة "خفض التصعيد" التي أبرمتها روسيا وايران

LBCI News Lebanon

قتل 28 جنديا سوريا في كمين نصبه لهم أحد الفصائل المقاتلة النافذة في الغوطة الشرقية بالقرب من العاصمة دمشق خلال محاولتهم شن هجوم، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان الخميس.

وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس ان الكمين نصبه جيش الإسلام فيما كانت القوات النظامية تحاول تحقيق تقدم في بلدة الريحان في غوطة دمشق الشرقية"، معقل الفصائل المقاتلة.

الإعلان

واشار مدير المرصد الى ان "القوات النظامية والموالية لها اقتربت من أرض زرعها مقاتلو جيش الاسلام بالالغام وما لبثوا ان اطلقوا النار عليهم"، لافتاً الى ان هذا الكمين هو الاكثر دموية في المنطقة منذ ذاك الذي نصبه مقاتلو الفصائل في السابع من شباط 2016 وأدى الى مقتل 76 مقاتلا مواليا للنظام في تل صوان.