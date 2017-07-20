تجاوزات موثقة بالفيديو تودي بأمير سعودي الى السجن

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أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا بالقبض على أحد الأمراء الشباب وايداعه السجن، اثر انتشار مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهره اثناء ضربه مواطنين ومقيمين، بحسب قناة الاخبارية الرسمية.واضافت القناة على "تويتر" ان الملك سلمان "امر بالقبض الفوري على الأمير سعود بن عبد العزيز بن مساعد بن سعود بن عبد العزيز وايداعه السجن هو وجميع الذين ظهروا معه في المقاطع المشينة وما فيها من تجاوزات وانتهاكات".ويظهر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي الأمير وهو مكبل اليدين ويقتاده رجال الأمن من منزله.وبحسب الأمر الملكي يجب "التحقيق مع الأمير ورفاقه في كل الجنايات التي ارتكبوها وسماع شهادات المتضررين والمعتدى عليهم لانصافهم وحفظ حقوقهم".