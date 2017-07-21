زلزال يضرب منطقة بودروم في تركيا...

أعلن وزير الصحة التركي أحمد دميرجان عن إصابة نحو 360 شخصا بجروح في مدينة بودروم التركية اثر الزلزال الذي ضرب جزيرة كوس اليونانية والسواحل التركية المطلة على بحر ايجه وبلغت قوته 6,7 درجات.

واوضح دميرجان ان 358 شخصا أصيبوا بجروح، ونقلت سيارات الإسعاف 272 منهم إلى المستشفيات فيما تمكن البقية من الذهاب لتلقي العلاج بمفردهم.

وذكرت شبكة "ان تي في" التركية ان العديد من الجرحى اصيبوا اثناء قفزهم من نوافذ المباني بعدما أصيبوا بالذعر جراء الزلزال.

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وعبر محافظ بودروم بكير يلماظ لصحيفة "حرييت" التركية عن ارتياحه لعدم سقوط ضحايا او اصابات خطرة.