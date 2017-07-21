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أعلن وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون إن الولايات المتحدة راضية عن جهود قطر لتنفيذ اتفاق وقع الأسبوع الماضي يهدف إلى مكافحة تمويل الإرهاب.وحث تيلرسون السعودية والإمارات ومصر والبحرين على رفع "الحصار البري" على الدوحة.في وقت، حث وزير الخارجية الصيني وانغ يي قطر وأربع دول عربية على حل الأزمة الدبلوماسية بينها بالحوار تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي، بحسب ما أفادت وسائل إعلام رسمية الجمعة.وجاءت تصريحات وانغ عقب اجتماعه الخميس بنظيره القطري في بكين، بعد يوم على اجرائه محادثات مع مسؤول إماراتي رفيع المستوى.