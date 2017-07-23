هيئة تحرير الشام تسيطر على ادلب

سيطرت هيئة تحرير الشام على مدينة ادلب في شمال غرب سوريا بعد انسحاب حركة احرار الشام ، وفق ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان.

وأشار مدير المرصد رامي عبد الرحمن الى ان ان "مئات من أحرار الشام غادروا المدينة في عشرات الاليات في اتجاه جنوب محافظة ادلب"، لافتا الى ان "تحرير الشام اقامت حواجز في انحاء المدينة".

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ويأتي هذا التحول الميداني بعد يومين من اتفاق لوقف اطلاق النار انهى اسبوعا من المعارك العنيفة بين حركة احرار الشام، وهيئة تحرير الشام التي تشكل جبهة النصرة سابقا نواتها الرئيسية، اي جناح تنظيم القاعدة في سوريا.