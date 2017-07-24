هذا ما حذرت منه روسيا!

حذر الكرملين الاثنين من أن أي عقوبات أميركية جديدة على روسيا "تضر" بمصالح البلدين في وقت يستعد الكونغرس لإقرار حزمة من الاجراءات العقابية ضد موسكو.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف "نعتبر استمرار نهج العقوبات غير مفيد ويضر بمصالح البلدين".

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وكان مجلس الشيوخ اقر في شبه اجماع في 15 حزيران اقتراح قانون بفرض عقوبات على روسيا وإيران، لكن النص واجه عرقلة في مجلس النواب حيث نجحت المفاوضات في نهاية المطاف السبت في فتح الباب للتوصل إلى اتفاق بشأنه.

وسيصوت مجلس النواب الثلاثاء على قانون يفرض عقوبات على روسيا لتدخلها المفترض في حملة الانتخابات الأميركية العام الماضي وضمها شبه جزيرة القرم الاوكرانية عام 2014، وكذلك على إيران وكوريا الشمالية بسبب تجاربهما الصاروخية الأخيرة.