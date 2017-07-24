في القدس...الوضع المدياني على حاله من التوتر

إسرائيل تصر على الابقاء على البوابات الإلكترونية الكاشفة للمعادن

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LBCI News Lebanon

حال التوتر لا يزال يخيم على منطقة القدس الشرقية المحتلة، غداة تركيب اسرائيل كاميرات دوائر تلفزيونية مغلقة مزودة بتكنولوجيا التعرف على ملامح الوجوه عند مدخل المسجد الاقصى.