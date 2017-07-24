قاض أميركي يوقف ترحيل أكثر من 1400 عراقي

أوقف قاض اتحادي في ميشيغان أمس الاثنين ترحيل أكثر من 1400 مواطن عراقي من الولايات المتحدة في أحدث نصر قانوني للمواطنين العراقيين الذين يواجهون الترحيل في قضية يتم متابعتها عن كثب.

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وأصدر القاضي مارك جولدسميث أمرا قضائيا أوليا طلبه محامون من الاتحاد الأميركي للحريات المدنية قالوا إن المهاجرين سيواجهون الاضطهاد في العراق لأنهم من الأقليات العرقية والدينية هناك.

وقال جولدسميث إن الأمر القضائي يتيح للعراقيين الوقت للطعن على ترحيلهم أمام محاكم اتحادية. وأضاف أن الكثير منهم قام "بعملية بحث محمومة عن مساعدة قانونية" بعد أن أحيت الحكومة الأميركية بشكل غير متوقع أوامر طردهم بعد عدة سنوات.