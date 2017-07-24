العاهل السعودي يصل الى المغرب لقضاء إجازة خاصة

وصل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مساء الاثنين الى طنجة في شمال المغرب لقضاء إجازة خاصة بعدما ناب عنه نجله ولي العهد الامير محمد ادارة شؤون المملكة اثناء فترة غيابه.

وبحسب مشاهد بثها التلفزيون السعودي فقد كان في استقبال الملك سلمان (81 عاما) في مطار طنجة عدد من كبار المسؤولين المغاربة يتقدمهم رئيس الوزراء سعد الدين العثماني.

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وهي السنة الثالثة على التوالي التي يقضي فيها الملك سلمان عطلة الصيف في طنجة حيث يمتلك قصرا وحيث سبق له وان التقى بعيدا عن الاعلام رؤساء دول ومسؤولين آخرين كبارا.

وبحسب الاعلام المحلي في طنجة فان العطلة الملكية ستحقق "انتعاشة اقتصادية كبيرة" للمدينة، اذ حجز الوفد المرافق للعاهل السعودي "مئات الغرف الفندقية وسيارات الليموزين الفخمة".