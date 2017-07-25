أخبار دولية
25 تموز 2017 - 00:16
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حرائق الغابات تستعر في مونتانا

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حرائق الغابات تستعر في مونتانا

أعلنت السلطات انها اضطرت لإجلاء سكان في شرق ولاية مونتانا الأميركية التي تشهد حرائق غابات أدت إلى إحراق مبان ومراع في حين حقق رجال الإطفاء تقدما في إخماد حريق ضخم في متنزه يوسيميتي الوطني بكاليفورنيا أمس الاثنين.

 

وذكر مركز التنسيق الوطني المشترك بين الوكالات أنه لم يجر احتواء سوى خمسة بالمئة من حريق لودجبول في مونتانا، وهو أكبر حريق غابات في الولايات المتحدة حاليا، أمس وذلك بعد نشوبه في 226 ألف فدان (91500 هكتار) من الأشجار التي تزرع من أجل أخشابها والشجيرات والمراعي قرب نهر ميزوري.

 

وفي كاليفورنيا، قالت إدارة الغابات والحماية من الحرائق في الولاية إن حريق ديتويلر الذي يهدد البلدات التاريخية التي انتشرت فيها حمى البحث عن الذهب في منتصف القرن التاسع عشر في جبال سيرا نيفادا جرى احتواؤه بنسبة 50 في المئة ارتفاعا من 45 في المئة يوم الأحد.

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