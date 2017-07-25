أعلنت صحيفة وول ستريت جورنال ان الصين تستعد لأزمة محتملة مع كوريا الشمالية وذلك بتعزيز دفاعاتها على طول حدودهما المشتركة بما يتضمن إقامة جسر حدودي جديد وبناء غرف محصنة للمدنيين.

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وتعزز الصين دفاعاتها على طول الحدود مع كوريا الشمالية منذ أول تجربة نووية أجرتها بيونجيانج في 2006 بما في ذلك بناء سياج على امتداد أجزاء من الحدود وتكثيف الدوريات.

وأضاف التقرير نقلا عن مواقع عسكرية وحكومية صينية وخبراء صينيين وأجانب أن الصين أعادت نشر قوات عسكرية في شمال شرقي البلاد.

وقالت الحكومة الصينية مرارا إن قضية كوريا الشمالية لا يمكن حلها عسكريا.