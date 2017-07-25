رغم الهدنة... غارات على الغوطة الشرقية تقتل 8 مدنيين

قتل ثمانية مدنيين ليلاً جراء غارة نفذتها طائرات حربية لم يتضح اذا كانت سورية ام روسية على الغوطة الشرقية، معقل الفصائل المعارضة قرب دمشق، في اول حصيلة قتلى منذ سريان هدنة، وفق ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان الثلاثاء.

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وأفاد المرصد "بتنفيذ طائرة حربية عند الساعة الـ11,30 من ليل الاثنين غارة بثمانية صواريخ استهدفت وسط مدينة عربين" في الغوطة الشرقية في ريف دمشق.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس ان الغارة "تسببت بمقتل ثمانية مدنيين بينهم ثلاثة اطفال وامرأة على الاقل" مشيراً الى اصابة ثلاثين شخصاً اخرين بجروح، بعضهم في "حالة حرجة".

واضاف "هذه أول مرة يسقط فيها شهداء مدنيون منذ بدء اتفاق الهدنة" موضحاً ان المرصد "لم يتمكن من تحديد اذا كانت الطائرات التي نفذت الضربات سورية ام روسية".

هذا،وبدأ ظهر السبت تطبيق وقف للاعمال القتالية في منطقة الغوطة الشرقية في ريف دمشق، بعد ساعات من اعلان روسيا الاتفاق على آليات لتطبيق هذه الهدنة.