صورة جديدة لمحمد بن نايف بعد تنحيته من منصبه

اين هو محمد بن نايف؟

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LBCI News Lebanon

تداول رواد شبكات التواصل الاجتماعي صورة وُصفت بالحديثة لولي العهد السعودي السابق محمد بن نايف، الإثنين 24 تموز 2017، بمقر إقامته، كما ذكر المغردون.

وظهر بن نايف وهو يجلس على الأريكة في منزل، ممسكاً بزجاجة مياه، ويبدو أنه يتحدث أو يستمع لشخص ما في الغرفة.

وهذه هي أول صورة لبن نايف، عقب تقارير أميركية وسعودية أفادت بفرض الإقامة الجبرية عليه إثر تنحيته من منصبه، وتعيين ابن عمه الأمير محمد بن سلمان مكانه.

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ولم يتسن التأكد من صحة هذه الصورة، ولا موعد التقاطها، لكنها لا تنفي ولا تؤكد التقارير التي نشرت عن فرض الإقامة الجبرية عليه، حيث لم توضح مزيداً من التفاصيل حول المكان أو الظروف التي التُقطت فيها.