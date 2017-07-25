سفينة أميركية تطلق طلقات تحذير باتجاه قارب إيراني

اطلقت سفينة تابعة للبحرية الاميركية طلقات تحذيرية في اتجاه قارب تابع للحرس الثوري الايراني اثناء اقترابه منها حتى مسافة 137 مترا في الخليج العربي، بحسب ما افاد مسؤول عسكري أميركي.

وأوضح المسؤول ان "القارب التابع للحرس الثوري الايراني كان يقترب بسرعة كبيرة. ولم يستجب لأية اشارات، ولم يرد على أية اتصالات معه، ولم يترك لنا خيارا سوى اطلاق عيارات تحذيرية".

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ووقع الحادث قرابة الساعة الثالثة صباحا في شمال الخليج العربي عندما بدأ القارب بالاقتراب من سفينة "ثندربولت" الاميركية.

وبعدما أطلقت السفينة الأميركية الطلقات التحذيرية، توقف القارب الايراني وواصلت السفينة سيرها، بحسب المسؤول.