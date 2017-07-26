عقوبات على روسيا وايران وكوريا الشمالية...

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أقر مجلس النواب الاميركي بشبه إجماع الثلاثاء مشروع قانون يفرض عقوبات جديدة على كل من روسيا وايران وكوريا الشمالية، لتنتقل الكرة الى مجلس الشيوخ الذي يتعين عليه اقرار النص بشكل نهائي كي يحيله الكونغرس الى البيت الابيض للمصادقة عليه.وحاز مشروع القانون على تأييد ساحق إذ لم يعترض عليه الا ثلاثة نواب في حين صوت لمصلحته 419 نائبا، في خطوة يتوقع ان تثير الغضب في موسكو وفي اوروبا ايضا اذ ان مشروع القانون يتيح فرض عقوبات على شركات اوروبية تعمل في قطاع الطاقة في روسيا.وقال رئيس مجلس النواب بول راين اثر التصويت ان هذه العقوبات "تعزز الضغوط على أخطر خصومنا بهدف إبقاء الاميركيين آمنين".