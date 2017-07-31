تركيا تعتقل أكثر من ألف في مداهمات لمكافحة الإرهاب

أعلنت وزارة الداخلية اليوم ان السلطات التركية اعتقلت 1098 شخصا خلال الأسبوع الماضي للاشتباه في صلتهم بجماعات مسلحة أو بمحاولة الانقلاب الفاشلة العام الماضي.

وأوضحت في بيان أن 831 من المعتقلين احتجزوا للاشتباه في صلتهم برجل الدين فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة والذي تتهمه أنقرة بأنه الرأس المدبر لمحاولة الانقلاب في تموز العام الماضي. وينفي غولن ضلوعه في الأمر.

واشارت الوزارة الى أن 213 من المعتقلين يشتبه في صلتهم بحزب العمال الكردستاني المحظور الذي يشن تمردا منذ ثلاثين عاما ضد الدولة التركية وتصنفه الولايات المتحدة وتركيا والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية، موضحةً أنه تم اعتقال 46 شخصا لصلتهم المزعومة بتنظيم

الدولة الإسلامية في حين اعتقل ثمانية للاشتباه في صلتهم "بجماعات إرهابية يسارية".