مادورو ينتقد العقوبات الاميركية ضده...وبريطانيا تحذر

فجّر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو غضبه تجاه العقوبات التي فرضتها واشنطن وقضت بتجميد اي اصول قد يكون يملكها ومنع الاميركيين من التعامل معه، منتقدا ما وصفه بـ"الإمبريالية" الأميركية.



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وقال مادورو في خطاب متلفز، غداة انتخاب فنزويلا جمعية تأسيسية من شأنها ان تحل محل الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة، "لن انصاع لاوامر امبريالية".



وفي المواقف ، حذر وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون من أن فنزويلا "تقف على حافة كارثة" بعد انتخابات دامية لتكوين جمعية تأسيسية منحتادورو سلطات واسعة.

وقال جونسون: "فنزويلا تقف على حافة كارثة ويجب وقف حكومة نيكولاس مادورو قبل فوات الأوان".

وأضاف: "البلد منقسمة على نفسها، وأكثر من 100 شخص قتلوا بالفعل، والديمقراطية والحقوق الاساسية في خطر".