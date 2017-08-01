بدء محاكمة نحو 500 شخص في تركيا

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تبدأ الثلاثاء في تركيا محاكمة نحو 500 شخص اعتقلوا خلال المداهمات التي تلت محاولة الانقلاب في 15 تموز 2016، وذلك بتهمة التآمر للاطاحة بالحكومة.وتجري محاكمة 486 مشتبها به في قاعة أعدت خصيصا لهذا الغرض داخل سجن خارج أنقرة، وتراوح التهم الموجهة إليهم بين ارتكاب الجرائم وانتهاك الدستور الى محاولة قتل الرئيس رجب طيب اردوغان، بحسب ما افادت وكالة الأناضول الرسمية.والمشتبه بهم متهمون بادارة الانقلاب من قاعدة اكينجي الجوية في شمال غرب العاصمة، والتي تعتبرها السلطات المقر الذي اصدر منه المخططون الأوامر للطيارين بقصف البرلمان.ومن بين المتهمون هناك 461 قيد الاعتقال وسبعة ما زالوا فارين، فيما الباقون يحاكمون وهم طلقاء.