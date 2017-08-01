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اتهمت السعودية ايران بـ"الابتزاز" وتأخير التحقيق في الهجوم على بعثات الرياض الدبلوماسية عام 2016 بهدف الحصول على "امتيازات دبلوماسية" من المملكة.ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية قوله إن "السلطات الإيرانية استمرت في مماطلتها ورفضها استكمال الإجراءات المتعلقة بالتحقيق في حادثة اقتحام سفارة المملكة العربية السعودية في طهران وقنصليتها العامة في مشهد، رغم مضي أكثر من سنة ونصف، وعمدت إلى الابتزاز بغرض الحصول على امتيازات دبلوماسية داخل المملكة في ظل قطع العلاقات بين البلدين".وقطع البلدان علاقاتهما الدبلوماسية في كانون الثاني العام الماضي بعدما هجم متظاهرون على مبنى السفارة السعودية في طهران وقنصليتها في مدينة مشهد، احتجاجا على قيام الرياض بإعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر باقر النمر.