60 قتيلا مدنيا بريف دير الزور الشرقي

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قوات سوريا الديموقراطية تسيطر على حي جديد في جنوب مدينة الرقة

قصفت طائرات التحالف الدولي بقيادة الولايات الأميركية المتحدة، مناطق عدة بريف دير الزور الشرقي، مما أودى بحياة 60 مدنيا على الأقل.وذكرت الوكالة الرسمية السورية "سانا" أن طيران "التحالف الدولي" ارتكب "مجزرة" راح ضحيتها 60 مدنيا في مناطق الكشمة والشويط والدوير والعشارة بريف دير الزور الشرقي.الى ذلك، سيطرت قوات سوريا الديموقراطية على حي جديد في جنوب مدينة الرقة بدعم من التحالف الدولي، وفق ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان ومتحدث كردي الثلاثاء.