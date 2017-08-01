أخبار دولية
01 آب 2017 - 11:13
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العين الاسرائيلية على الحدود السورية

يجري الاعداد لان تكون منطقة امنية عازلة تسعى اسرائيل الى فرض وجود لها Lebanon, news ,lbci ,أخبار حزب الله, اسرائيل,سوريا,يجري الاعداد لان تكون منطقة امنية عازلة تسعى اسرائيل الى فرض وجود لها
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الزيارات المكثفة التي يقوم بها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو برفقة وزير دفاعه افيغدور ليبرمان والزيارات المتكررة لليبرمان وقيادة الجيش الى المنطقة الحدودية مع سوريا استهدفت الاطلاع عن كثب على التطورات ولبحث الدور الاسرائيلي في المنطقة العازلة... 
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