أخبار دولية 01 آب 2017 - 11:13 01/08/2017 11:13:07 العين الاسرائيلية على الحدود السورية

يجري الاعداد لان تكون منطقة امنية عازلة تسعى اسرائيل الى فرض وجود لها

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LBCI News Lebanon

الزيارات المكثفة التي يقوم بها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو برفقة وزير دفاعه افيغدور ليبرمان والزيارات المتكررة لليبرمان وقيادة الجيش الى المنطقة الحدودية مع سوريا استهدفت الاطلاع عن كثب على التطورات ولبحث الدور الاسرائيلي في المنطقة العازلة... الإعلان