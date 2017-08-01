طائرة بوينغ لشركة طيران روسية مفلسة قد تصبح طائرة الرئيس الاميركي

أفادت مصادر لفرانس برس الثلاثاء ان سلاح الجو الأميركي على وشك شراء طائرتي بوينغ 747 تخلت عنهما شركة طيران روسية مفلسة، وذلك من اجل تحويلهما الى طائرتي "اير فورس وان" رئاسيتين.

ويمكن لعملية البيع هذه ان تمت ان توفر الملايين على سلاح الجو الأميركي، وتأتي الصفقة بعد تصريح الرئيس دونالد ترامب في كانون الاول الماضي ان تكاليف استبدال طائرتي "اير فورس وان" المخصصتين للرئيس الاميركي بأخرى جديدة "سخيفة".

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وأفاد مصدر قريب من الصفقة لفرانس برس لم يكشف عن هويته ان شركة بوينغ سوف تبيع طائرتين من طراز "747-8 أس" الى سلاح الجو الاميركي.

ويتكون اسطول "اير فورس وان" من طائرتين، واحدة لاستخدام الرئيس وأخرى احتياطية.

وكانت شركة الطيران الروسية "ترانس ايرو" قد طلبت الطائرتين في بداية عام 2013 الا انها افلست عام 2015.