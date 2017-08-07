أخبار دولية
07 آب 2017 - 17:24
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ايران توقف 27 شخصا بشبهة الانتماء الى داعش

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ايران توقف 27 شخصا بشبهة الانتماء الى داعش
     
أعلنت وزارة الاستخبارات والامن الوطني الايرانية توقيف 27 شخصا على علاقة بتنظيم داعش كانوا يخططون لتنفيذ هجمات في الاراضي الايرانية، بينهم 10 اوقفوا في الخارج بمساعدة جهاز امني خارجي.
     
وافادت الوزارة في بيان ان عناصر الامن تمكنوا "من اعتقال مجموعة إرهابية ترتبط بتنظيم داعش حاولت تنفيذ عمليات إرهابية في المحافظات الرئيسية والمدن الدينية في البلاد".
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أضاف البيان ان عشرة من هؤلاء اوقفوا "خارج الحدود و17 آخرين داخل البلاد" في عمليات "جرت بالتنسيق مع احد الأجهزة الأمنية في المنطقة"، من دون تحديد البلد او تقديم تفاصيل.
     
كما أعلنت مصادرة اسلحة وذخائر اثناء التوقيفات، حاول المشتبه بهم تهريبها إلى ايران داخل أدوات كهربائية منزلية.
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