أخبار دولية
08 آب 2017 - 00:03
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استراليا تعثر على حطام طائرة عسكرية أميركية

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استراليا تعثر على حطام طائرة عسكرية أميركية
أعلنت وزيرة الدفاع الاسترالية ماريس بين إن سفينة البحث ميلفيل التابعة للبحرية الاسترالية حددت موقع طائرة عسكرية أميركية تحطمت قبالة الساحل الشمالي الشرقي للبلاد في مطلع الأسبوع مما أسفر عن مقتل ثلاثة من مشاة البحرية الأميركية.
  
وذكرت بين في بيان أن البحرية ستجري عمليات تحت البحر بمركبات يجري التحكم فيها عن بعد قبل أن تدرس إرسال الغواصين.
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وحددت وزارة الدفاع الأميركية هوية القتلى الثلاثة وهم بنيامين كروس (26 عاما) وناثانيل أوردواي (21 عاما) وروبين فيلاسكو (19 عاما).
  
وكانت البحرية الأميركية قد أعلنت في وقت سابق إن الطائرة أقلعت من السفينة الهجومية البرمائية (بونهوم ريتشارد) وكانت في طلعة دورية عندما تحطمت.
 
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