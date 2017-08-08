أخبار دولية
08 آب 2017 - 01:31
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اشارات مبكرة لاحتمال حصول ابادة في افريقيا الوسطى

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اشارات مبكرة لاحتمال حصول ابادة في افريقيا الوسطى
أعلن مسؤول أممي رفيع ان الاشتباكات المتجددة في جمهورية افريقيا الوسطى تحمل اشارات تحذير مبكرة لامكانية حصول ابادة جماعية، مطالبا بتعزيز قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في هذا البلد الأفريقي الفقير. 
      
وقال ستيفن أوبراين وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ان ما يقارب من 180,000 ألف شخص اجبروا على ترك منازلهم هذا العام، ما يجعل العدد الاجمالي للنازحين في افريقيا الوسطى يصل الى أكثر من مليون. 
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واضاف اوبراين خلال اجتماع للأمم المتحدة بعد زيارته افريقيا الوسطى اخيرا ان "اشارات التحذير المبكرة لحصول ابادة موجودة هناك".
 
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