أخبار دولية
08 آب 2017 - 05:34
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الرياض وباريس تدعوان الى تعزيز جهود مكافحة الارهاب

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الرياض وباريس تدعوان الى تعزيز جهود مكافحة الارهاب
 دعا ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى تعزيز الجهود في مجال مكافحة الارهاب في وقت تشهد الازمة مع قطر حراكا دبلوماسيا اميركيا عربيا.
      
وذكرت وكالة الانباء الرسمية ان الامير محمد تلقى اتصالا هافيا من ماكرون استعرضا خلاله سبل مكافحة الإرهاب والتطرف، والاتفاق على ضرورة بذل المزيد من الجهد لتجفيف منابع الإرهاب.
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وفرنسا واحدة من مجموعة من الدول الكبرى تعمل على ايجاد حل للازمة الدبلوماسية في المنطقة بين قطر من جهة، والمملكة السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة ومصر والبحرين من جهة ثانية.
 
  وكانت الدول الاربع قد قطعت علاقاتها مع الدوحة في الخامس من حزيران متهمة الامارة الغنية بالغاز بدعم الارهاب وتمويله، وهو ما تنفيه قطر التي تضم اكبر قاعدة عسكرية جوية اميركية في الشرق الاوسط.
 
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