روحاني يقدم تشكيلة حكومته الجديدة

قدم الرئيس الايراني حسن روحاني الثلاثاء اسماء 17 وزيرا من وزراء حكومته الـ 18 الى البرلمان، من دون ان يدخل تعديلا جذريا على آخر حكومة له، في حين غابت عنها النساء، حسب ما نقلت وسائل الاعلام.

واعيد انتخاب روحاني في ايار الماضي، وتعرض خلال الايام القليلة الماضية لانتقادات دفعته حسب بعض المسؤولين، الى التخلي عن تعيين نساء في الحكومة والاكتفاء بمناصب محدودة جدا للاصلاحيين الذين دعموه خلال حملته الانتخابية. وكانت الحكومة السابقة تضم ثلاث نساء في مناصب نواب للرئيس.

وخلت التشكيلة الحكومية التي قدمت الى مجلس الشورى من اسم وزير للتعليم العالي.

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وسيباشر البرلمان التصويت على الثقة في خلال اسبوع، على ان يطرح اسم كل وزير على حدة للتصويت على الثقة به.