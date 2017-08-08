وفاة الوحش "غودزيلا" في اليابان

لعب ناكاجيما دور الوحش في 12 فيلما في الإجمال حتى 1972

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LBCI News Lebanon

توفي هارو ناكاجيما عن 88 عاما وهو أول من لعب دور الوحش غودزيلا، مرتديا البزة المطاطية الأولى للعب الدور الوحش الذي انبعث من أعماق الأرض بعد تجربة قنبلة هيدروجينية في فيلم جودزيلا الأول عام 1954.

وبحسب شركة "توهو" اليابانية للإنتاج السينمائي إن ناكاجيما، الذي ارتدى زي الوحش غودزيلا في 12 فيلما، توفي إثر إصابته بالتهاب رئوي.

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وكانت البزة الأولى التي ارتداها ناكاجيما، كما روى بعد ذلك بسنوات، تزن مئة كيلوجرام وكان من الصعب للغاية التنفس داخلها مما دفع مصمميها إلى تزويدها بأنبوب للأوكسجين.

ولعب ناكاجيما دور الوحش في 12 فيلما في الإجمال حتى 1972.