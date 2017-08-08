مقتل 3 جنود في تفجير انتحاري في جنوب اليمن

قتل ثلاثة جنود يمنيين واصيب تسعة اخرون بجروح في تفجير انتحاري استهدف الثلاثاء مقرا عسكريا في محافظة ابين الجنوبية، بحسب ما افادت مصادر عسكرية وطبية.

وقال مسؤول في القوات الحكومية الموالية للرئيس المعترف به عبد ربه منصور هادي لوكالة فرانس برس ان سيارة مفخخة يقودها انتحاري انفجرت في المقر الواقع في قرية حجين في مديرية لودر وسط ابين.

واضاف ان التفجير ادى الى تدمير الية عسكرية ومقتل الجنود الثلاثة وجرح العسكريين التسعة الاخرين. واكد مصدر طبي في ابين حصيلة ضحايا الهجوم.

وبحسب المسؤول العسكري، فان اللواء 103 الذي استهدف مقره في حجين بالسيارة المفخخة، انتقل قبل أسبوعين من عدن، كبرى مدن الجنوب اليمني، الى القرية بناء على طلب قيادة دول التحالف العربي للتمركز في المنطقة في إطار مواجهة عناصر تنظيم القاعدة المتطرف.