أخبار دولية
09 آب 2017 - 12:54
Back

قوات خاصة سعودية تسيطر على حي في العوامية

اعمال عنف على خلفية مشروع عمراني Lebanon, news ,lbci ,أخبار اشتباكات,السعودية,اعمال عنف على خلفية مشروع عمراني
episodes
قوات خاصة سعودية تسيطر على حي في العوامية
سيطرت قوات خاصة سعودية على حي في بلدة العوامية الشيعية شرق المملكة بعد نحو خمسة اشهر من اندلاع مواجهات مسلحة واعمال عنف فيه على خلفية مشروع عمراني، بحسب ما اعلن الاربعاء شهود ومسؤول ووسائل اعلام.
      
وتقع بلدة العوامية، حيث حي المسورة، في محافظة القطيف، وهي مسقط رأس رجل الدين الشيعي نمر النمر الذي اعدم في كانون الثاني 2016 بعد ادانته بتهمة "الارهاب". وكان النمر احد محركي حركة احتجاج اندلعت في 2011 وتطورت إلى دعوة للمساواة بين السنة والشيعة.
الإعلان
    
ومنذ اذار الماضي، يشهد حي المسورة مواجهات مسلحة بين قوات الامن ومسلحين مطلوبين بتهم تتعلق "بالارهاب". واكدت السلطات ان الحي تحول في السنوات الاخيرة الى "وكر للارهابيين ومروجي المخدرات".
 
إقرأ أيضاً