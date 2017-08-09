قوات خاصة سعودية تسيطر على حي في العوامية

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سيطرت قوات خاصة سعودية على حي في بلدة العوامية الشيعية شرق المملكة بعد نحو خمسة اشهر من اندلاع مواجهات مسلحة واعمال عنف فيه على خلفية مشروع عمراني، بحسب ما اعلن الاربعاء شهود ومسؤول ووسائل اعلام.وتقع بلدة العوامية، حيث حي المسورة، في محافظة القطيف، وهي مسقط رأس رجل الدين الشيعي نمر النمر الذي اعدم في كانون الثاني 2016 بعد ادانته بتهمة "الارهاب". وكان النمر احد محركي حركة احتجاج اندلعت في 2011 وتطورت إلى دعوة للمساواة بين السنة والشيعة.ومنذ اذار الماضي، يشهد حي المسورة مواجهات مسلحة بين قوات الامن ومسلحين مطلوبين بتهم تتعلق "بالارهاب". واكدت السلطات ان الحي تحول في السنوات الاخيرة الى "وكر للارهابيين ومروجي المخدرات".