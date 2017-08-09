داعش يهدد بشن هجمات جديدة في إيران

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بث تنظيم الدولة الإسلامية تسجيلا مصورا يهدد فيه بشن هجمات جديدة في العاصمة الإيرانية طهران ويدعو فيه الشبان الإيرانيين إلى الانتفاض والجهاد في بلادهم.وقد وجه التهديد رجل يضع قناعا أسود ويحمل بندقية كلاشنيكوف بينما كان جالسا إلى جانب رجلين آخرين. ويحمل التسجيل المصور شعار وكالة أعماق للأنباء التابعة للدولة الإسلامية ويعرض لقطات لهجومين في طهران في حزيران أعلن التنظيم المتشدد مسؤوليته عنهما.وقال الرجل متحدث بلهجة فارسية "بنفس الطريقة التي قطعنا بها رقاب كلابكم في العراق وسوريا سنقطع رقابكم في وسط طهران".