المعارضة الفنزويلية تقرر الخوض بالانتخابات

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أعلنت المعارضة الفنزويلية انها ستتقدم بمرشحين الى الانتخابات الاقليمية التي ستجرى نهاية العام الجاري، بالرغم من مقاطعتها لانتخابات الجمعية التأسيسية التي جرت في 30 تموز.واعلن تحالف المعارضة المؤلف من ثلاثين حزبا في بيان تلاه أندريس فيلاسكيز احد قادته بعد نقاشات مطولة "اننا اتفقنا بالاجماع على تسجيل مرشحينا للانتخابات الاقليمية، كوسيلة للضغط على مادورو والمجلس الانتخابي لضمان حصول هذه الانتخابات، والا سوف يدفعون الثمن".واضاف ان المشاركة "وسيلة للقتال وان لا نفعل ذلك هي الطريقة الفضلى للمصادقة على الديكتاتورية وتقويتها"، مؤكدا ان الاحتجاجات للمطالبة بانتخابات عامة سوف تستمر.