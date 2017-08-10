طرد دبلوماسيين كوبيين...بسبب مرض اصيب به اميركيون

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أعلنت وزارة الخارجية الاميركية انها طردت في أيار دبلوماسيين كوبيين اثنين بعدما اضطر موظفون في السفارة الأميركية في هافانا إلى مغادرة العاصمة الكوبية إثر "أحداث" تسببت بإصابتهم بأعراض طبية غير محددة تم الابلاغ عنها العام الماضي.وطلب من الدبلوماسيين الكوبيين مغادرة سفارة بلادهم في واشنطن في 23 ايار، كما ذكرت الناطقة باسم الخارجية هيذر نويرت خلال مؤتمر صحافي، بدون ان تحدد عدد الاميركيين الذين اصيبوا بهذه الأعراض أو توضح طبيعتها.واضافت "لا يوجد لدينا أي أجوبة محددة حول مصدر او سبب ما نعتبره أحداثا، كان علينا ان نحضر بعض الاميركيين الى الوطن، او بعضهم اختار العودة. ونتيجة لذلك، طلبنا من كوبيين اثنين مغادرة الولايات المتحدة ونفذوا ذلك".