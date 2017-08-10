تركيا تفرض قيودا على معبر باب الهوى

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أعلن وزير التجارة والجمارك التركي بولنت توفنكجي إن أنقرة ستحد من حركة السلع غير الإنسانية عبر معبر باب الهوى على الحدود مع سوريا لأن الجانب السوري يخضع لسيطرة "تنظيم إرهابي".واشار توفنكجي لتلفزيون "إن.تي.في" التركي الى أنه "ستكون هناك رقابة شديدة وسيتباطأ مرور كل المنتجات باستثناء المساعدات الإنسانية والأغذية إلى أن تنتهي سيطرة الجماعة أو تضعف على الأقل".وأضاف "ليست لدينا واردات من سوريا نحن نصدر وحسب، وبالتالي ليست لدينا أي مشاكل في هذا الصدد" مشيرا إلى أن من الممكن أن تحل المسألة في الأسبوعين القادمين.