أخبار دولية
10 آب 2017 - 13:26
10/08/2017 13:26:03
قتال شوارع في الرقة...
شراسة قتال تنظيم داعش داخل مدينة الرقة...
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LBCI News Lebanon
شراسة قتال تنظيم داعش داخل مدينة الرقة جعلت قوات سوريا الديموقراطية تتقدم ببطء في أرض المعارك...فكثافة الألغام التي زرعها التنظيم داخل المدينة ودقة استهداف القناصة حدّت من دخوله بشكل موسع...
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