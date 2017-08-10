قتال شوارع في الرقة...

شراسة قتال تنظيم داعش داخل مدينة الرقة جعلت قوات سوريا الديموقراطية تتقدم ببطء في أرض المعارك...فكثافة الألغام التي زرعها التنظيم داخل المدينة ودقة استهداف القناصة حدّت من دخوله بشكل موسع...