أخبار دولية
10 آب 2017 - 13:26
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قتال شوارع في الرقة...

شراسة قتال تنظيم داعش داخل مدينة الرقة... Lebanon, news ,lbci ,أخبار قوات سوريا الديموقراطية, تنظيم داعش,الرقة,شراسة قتال تنظيم داعش داخل مدينة الرقة...
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شراسة قتال تنظيم داعش داخل مدينة الرقة جعلت قوات سوريا الديموقراطية تتقدم ببطء في أرض المعارك...فكثافة الألغام التي زرعها التنظيم داخل المدينة ودقة استهداف القناصة حدّت من دخوله بشكل موسع...
 
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